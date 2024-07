Zinedine Zidane refroidit l’équipe de France

Depuis hier soir et l’élimination des Bleus en demi-finale de l’Euro 2024, le futur de Didier Deschamps est remis sur le devant de l’actualité. Soutenu par le président de la FFF Philippe Diallo, le sélectionneur devrait bel et bien poursuivre l’aventure, d’autant qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026. En cas de départ, il faudrait aussi trouver un nouvel homme fort à la tête des Bleus, ce qui n’est pas évident.

La suite après cette publicité

Un nom revient avec insistance, comme depuis trois ans et son départ du Real Madrid, il s’agit de Zinedine Zidane. L’ancien numéro 10 rêve de prendre un jour l’équipe de France en main mais il ne semble pas pressé non plus d’après L’Equipe. Dans ses colonnes, le quotidien sportif estime que le Ballon d’Or 1998 «ne fait pas une fixation» du poste de sélectionneur. Si en plus Deschamps reste en place, Zidane devra patienter encore un peu.