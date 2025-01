PSG : la première réaction de Kvaratskhelia après le nul contre Reims

Ce samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia a débuté son premier match avec le PSG face à Reims. L’international géorgien a su s’illustrer avec une passe décisive dans ce match mais cela n’a pas suffi à s’imposer puisque le PSG a été tenu en échec. Après la rencontre, l’ancien de Naples est revenu sur sa première et a regretté le manque de réalisme de son équipe.

La suite après cette publicité

«C’était un match compliqué, Reims est une bonne équipe, mais on aurait pu gagner, car on a eu des occasions. Il faut continuer à aller de l’avant, travailler fort et les bons résultats vont arriver. Je pense qu’on aurait pu marquer sur plusieurs occasions et c’est pour ça que l’on n’a pas gagné», a-t-il ainsi lancé. Il faudra donc faire mieux lors du prochain match.