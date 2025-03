LOSC : Benjamin André se satisfait de la victoire dans le derby contre Lens

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges face au RC Lens en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Dominateurs en première période, les Dogues ont ouvert le score dans le premier acte mais se sont relâchés en seconde période. Un constat partagé par Benjamin André. Le milieu nordiste n’a néanmoins pas caché sa satisfaction au micro de DAZN à l’issue du match :

«C’était un peu mou. Ça manquait d’intensité après nous, on ne va pas faire la fine bouche. C’était important de gagner ce derby, on a vu les résultats du week-end. Il fallait recoller au peloton de tête et je pense que c’est fait. On était plus dans la gestion, mais on ne sait pas faire ça, il nous faut de la possession haute, de la pression. On a perdu trop de ballons quand on l’a récupéré dans un deuxième temps. Il faudra régler ça pour la semaine prochaine.»