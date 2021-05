Suède : la liste des 26 pour l'Euro 2020

L'Euro 2020 se rapproche. Alors que le coup d'envoi de la compétition sera donné le 11 juin prochain et que le championnat d'Europe des nations se déroulera jusqu'au 11 juillet, les sélections commencent peu à peu à dévoiler leur liste des 26 joueurs retenus pour disputer la compétition. La Suède et son sélectionneur Janne Andersson viennent de communiquer la leur ce mardi.

Sans surprise et comme attendu, Zlatan Ibrahimovic, qui s'est blessé avec l'AC Milan en Serie A alors qu'il avait effectué son come-back en sélection lors du dernier rassemblement, en mars, est absent de cette liste. On retrouve néanmoins des joueurs confirmés et bien connus du public français comme Emil Forsberg, Sebastian Larsson ou encore Alexander Isak et Victor Lindelöf.

La liste des 26 Suédois :

Gardiens : Johnsson (Copenhague), Nordfeldt (Gençlerbirliği SK), Olsen (Everton, Rome)

Défenseurs : Krafth (Newcastle), Lindelöf (Manchester United), Danielson (DL Pro), Martin Olsson (Helsingborgs IF), Augustinsson (Werder Brême), Jansson (Brentford), Helander (Glasgow Rangers), Lustig (AIK Solna), Granqvist (Helsingborgs IF)

Milieux : Forsberg (RB Leipzig), Sema (Watford), Claesson (Krasnodar), Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK Fotboll), Ekdal (Sampdoria), Olsson (Krasnodar), Cajuste (FC Midtjylland), Svanberg (Bologne), Svensson (Seattle)

Attaquants : Isak (Real Sociedad), Quaison (Mayence), Jordan Larsson (Spartak Moscou)