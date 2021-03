Bundesliga : Leipzig prend la tête, Leverkusen reste dans la course à l'Europe

La suite après cette publicité

Avant le choc de 18h30, entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, le RB Leipzig passe provisoirement en tête de la Bundesliga. À quelques minutes de la pause, Florian Muller a relancé plein axe sur Baptiste Santamaria, dos au but, qui s'est fait surprendre par la pression de Kevin Kampl. Le ballon a alors été propulsé en l'air, avant de retomber en pleine surface, et d'être amorti par un contrôle parfait de Yussuf Poulsen. Celui-ci a ensuite transmis le cuir sur sa gauche à Nkunku, qui l'a finalement poussé dan le but vide (1-0, 41e). Le plus dur était fait. C'est ensuite une nouvelle récupération dans l'axe de Kampl, suivie d'un rush de Nkunku, qui a permis à Alexander Sörloth de doubler la mise (2-0, 64e).

Puis, Emil Forsberg a corsé l'addition d'un plat du pied imparable, à l'issue d'une action encore initiée par Kampl (3-0, 79e). Dans les autres rencontres de l'après-midi, Augsburg est rapidement passé devant au tableau d'affichage grâce à une réalisation précoce de László Bénes (1-0, 2e), avant de se faire reprendre en deuxième mi-temps et de s'incliner au bout du bout. Sur sa pelouse, Hoffenheim a fait le gros coup en s'offrant Wolfsburg (2-1). Les Loups restent troisièmes, mais perdent du terrain sur Leipzig. Le match d'Européens entre Monchengladbach et Leverkusen a été relativement triste, mais Patrik Schick a surgi en fin de partie pour maintenir les siens dans le wagon de tête. Les hommes de Peter Bosz sont cinquièmes, à trois longueurs de Francfort.

Les résultats de 15h30 :