Brighton dément tout accord pour le transfert de Marc Cucurella

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de Brighton a démenti tout accord avec un autre club pour le transfert de son latéral gauche espagnol Marc Cucurella, d'abord annoncé proche de Manchester City au début de l'été et récemment envoyé du côté de Chelsea.

«Contrairement aux informations inexactes diffusées par de nombreux médias ce soir, aucun accord n'a été conclu avec un quelconque club pour vendre Marc Cucurella», peut-on lire dans le court communiqué des Seagulls.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.