Fais le mercato idéal du PSG !

À l’heure où le mercato estival bat son plein, Foot Mercato vous propose un tout nouvel outil développé par nos soins. L’objectif est simple : construire votre onze idéal, comme si vous étiez dans la peau d’un directeur sportif. Une nouveauté accessible à la fois pour les 5 grands championnats européens mais également en Ligue 1. Dans cette optique, proposez-nous le mercato rêvé pour le Paris Saint-Germain.

Plutôt discret depuis l’ouverture du marché, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov, seule recrue estivale des Rouge et Bleu pour l’instant. Pour autant, la formation francilienne continue de multiplier les pistes pour renforcer son effectif. De Joao Neves à Victor Osimhen en passant par Dean Huijsen, Désiré Doué ou encore Jadon Sancho, les noms fusent au cours des dernières heures. Face à ces nombreuses rumeurs, il est donc l’heure de réaliser vos propres emplettes. Pour rappel, vous disposez de 85 M€ de budget transfert et vous avez par ailleurs la possibilité de vendre cinq indésirables (Xavi Simons, Manuel Ugarte, Carlos Soler, etc.) et ainsi disposer d’une enveloppe encore plus conséquente.

Fais le mercato idéal de ton club

