Claudy Mbuyi, le meilleur buteur d’Autriche qui va animer le mercato

Compte tenu de l’incertitude dans laquelle sont plongés de nombreux clubs français aujourd’hui, certains pourraient faire le choix de donner des accents plus exotiques à leur mercato cet été. D’autres, jetteront certainement un œil dans les divisions françaises inférieures ou dans des championnats limitrophes / voisins. À ce titre, le profil de Claudy Mbuyi risque d’attirer quelques regards. Cette saison, l’attaquant de 25 ans a fait carton plein sous les couleurs de St. Pölten, terminant meilleur du championnat de D2 autrichienne avec 21 réalisations. Au bout d’une saison éprouvante l’an passé, qui avait vu son club de Villefranche rejouer trois matchs dans lesquels il avait pourtant marqué (Villefranche s’était rendu coupable d’une erreur administrative en faisant jouer un joueur sous contrat amateur, au lieu de fédéral), M’Buyi a fait le choix de donner un nouveau sens à sa carrière.

«Je voulais du changement. une première aventure à l’étranger. Quand je suis arrivé en Autriche, je n’ai pas marqué pendant 6/7 matchs, je me suis dit "oula". Mais c’était un défi que je m’étais lancé, j’étais en mission. Le coach Tugberk Tanrivermis est arrivé en novembre avec un projet de jeu porté vers l’avant. Je suis revenu de blessure, et il m’a dit que je serais son numéro 9. Ca fait toujours du bien de savoir que t’as ton coach derrière toi, comme ça a pu être le cas à Villefranche avec Romain Revelli», nous confie-t-il. Résultat : 20 buts depuis, dont 14 sur ses 9 derniers matchs. «Je suis un attaquant de profondeur, j’aime les courses et jouer dos au but. Toutes proportions gardées, j’aime bien prendre des Victor Osimhen ou Didier Drogba comme exemple. J’essaye de piocher dans leurs qualités», explique le joueur passé par le centre de formation de Laval entre ses 11 ans et ses 18 ans. Selon nos informations, des clubs allemands, néerlandais, turcs, mais aussi de D1 autrichienne, ont déjà exprimé un intérêt pour le Franco-Congolais. «Je veux rester dans la continuité de ce que je fais, ici ou ailleurs. Si j’ai une bonne opportunité, évidemment, je l’écouterai», ajoute-t-il. Sous contrat jusqu’en 2026 (+ 1 année en option), Mbuyi est valorisé à 300 000€ selon Transfermarkt.