C’est terminé entre Al-Ettifaq et Jordan Henderson

La fin de l’histoire d’amour entre Jordan Henderson et Al-Ettifaq n’était qu’une question de jours. Recruté par la formation saoudienne l’été dernier contre 14 M€, l’ancien milieu de terrain de Liverpool a rapidement regretté son choix d’aller en Arabie saoudite. Et six mois seulement après son départ dans le Golfe, l’Anglais de 33 ans a été libéré de son contrat.

«Al-Ettifaq FC de la Roshn Saudi League (SPL) et Jordan Henderson ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat du joueur avec le club avec effet immédiat. Cette décision fait suite à une conclusion à l’amiable de la relation avec le joueur. S’exprimant sur cette décision, le président du club, Samer Al Misehal, a déclaré : "Tout d’abord, le club souhaite remercier Jordan pour ses efforts et lui souhaiter le meilleur pour ses projets futurs. Nous sommes toujours respectueux de nos joueurs. Le club et Jordan pensent que cette décision rapide, sans délai ni distraction supplémentaire, a été prise pour le bien du club et de Jordan." Jordan Henderson a ajouté : "J’aimerais remercier le club, les fans et toutes les personnes impliquées pour cette opportunité et leur souhaiter le meilleur pour le reste de la saison. Je travaille dur et je sais que cela portera ses fruits à l’avenir". Le président du club, Samer Al Misehal, a déclaré : "Il reste encore beaucoup à jouer. Mais il s’agit d’un championnat très difficile et les performances d’équipe requises et attendues par le club dans la seconde moitié de la saison sous la direction de l’entraîneur Steven Gerrard exigent une unité et un engagement complets de la part de tous les joueurs et du personnel, et nous sommes impatients de retrouver un nouvel élan à partir de maintenant grâce à notre camp d’entraînement d’hiver. L’Al-Ettifaq FC continuera à se concentrer sur les objectifs à court terme du club au cours de la campagne 2023-2024 et à travailler à la transformation globale du club, dans le cadre d’un plan d’action ambitieux», indique le communiqué publié.