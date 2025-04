Le vestiaire de l’OL sous le choc après la défaite historique contre Manchester United

La soirée a navigué à la frontière du réel, et l’OL est passé de l’ivresse à une tristesse inédite dans son histoire. Après une première mi-temps cauchemardesque au Théâtre des rêves, les Lyonnais ont su réveiller des ressources endormies pour égaliser et même mener en prolongations 4 buts à 2 face à Manchester United, en étant réduits à 10. Puis le football et sa part d’incertitude ont rappelé que seul le coup de sifflet final marquait la fin d’une rencontre. Sans explications rationnelles, les hommes de Paulo Fonseca se sont écroulés et ont concédé trois buts dans les toutes dernières minutes des prolongations.

A l’issue du match, les visages étaient évidemment fermés, incrédules, après une soirée qui aura évidemment sa place attitrée dans les archives du football français et même des Coupes d’Europe. Malick Fofana, à l’origine du réveil lyonnais, n’en revenait pas au micro de Canal. «Je pense que tout le monde est déçu, on a fait un très beau match avec du caractère, de la mentalité mais ce n’était pas assez. On s’est un peu relâché, on pensait que c’était fini mais dans ces grands matchs, ce n’est jamais fini. Le penalty de Bruno Fernandes nous fait du mal, le public qui pousse aussi. On est très déçus. On doit être plus exigeant à la fin, il reste 15 minutes, on doit être compact. Je pense que c’est un match que je ne vais pas oublier… On va se reposer et se concentrer sur le derby», confiait le Lyonnais.

Tolisso s’en veut

Joueur d’expérience rodé aux joutes européennes, Corentin Tolisso peinait aussi à mettre des mots sur ce qu’il venait de vivre en tribunes. Après avoir sonné la révolte en réduisant l’écart, le champion du monde 2018 a été expulsé pour une faute évitable sur Leny Yoro, synonyme de deuxième avertissement. Il a tenté de raconter au micro de Canal son abattement, mais les mots avaient du mal à sortir. «Franchement, ça va être dur de parler, c’est compliqué, on est passé par beaucoup d’émotions, on a raté carrément notre première mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions, on a posé le jeu, malheureusement, je prends ce deuxième carton qui nous fait du mal… Je n’ai pas revu les images, mais il fait du mal, et avec l’expérience que j’ai, je dois être plus intelligent et ne pas être dans sa course. Après, les gars ont été vraiment énormes, ils ont réussi à mettre 2 buts en prolongations», confiait-il.

«En tribunes, j’étais super fier et quand il restait 10 minutes, on s’est peut-être dit que c’était fait, mais dans le foot, rien n’est jamais fait, on l’a encore vu. On prend ces 3 buts coup sur coup, c’est compliqué et ça fait mal à la tête… Si c’est le pire match de ma carrière ? C’est l’un de mes pires matchs, avec ce carton rouge, cette élimination, c’est très très dur… Je pense qu’on méritait mieux, perdre 2-0 et revenir à 2-2, c’était déjà bien, et mettre 2 buts en prolongation, c’était un exploit. Mais on a pris ces 3 buts qui font mal, il va falloir relever la tête et digérer ça parce qu’on doit absolument gagner dimanche. » Paulo Fonseca, qui a vécu cette désillusion depuis son banc de touche, et non pas des tribunes, était à peine plus disert. «C’est difficile d’expliquer, c’est un mix d’émotions parce que les joueurs ont fait de grandes choses. Prendre deux buts et avoir la capacité de passer à 4-2 avec un joueur en moins, c’était magnifique. Je suis très content de mes joueurs, mais je suis désolé. Nous avons pensé que le résultat était fait, mais nous devions rester concentrés, il nous a manqué de l’énergie mentale, il nous a manqué de l’équilibre émotionnel, je suis triste car on méritait plus, je pense. On a prouvé nos qualités et nous devons apprendre de ces moments. On doit toujours continuer, jusqu’à la dernière minute. » Il va falloir trouver l’énergie pour rebondir face à l’ASSE, dimanche, dans un derby qui s’annonce bouillant.