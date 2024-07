Lens : Muaither SC s’attaque à Nampalys Mendy

Le RC Lens est en pleine révolution cet été. Avec le départ de Franck Haise et la restructuration de l’organigramme, le club fait quelques changements, surtout dans son effectif. Car avec la crise des droits TV, les finances lensoises ne se portent pas si bien. Et il va falloir vendre pour récupérer des liquidités et se renforcer sur le marché des transferts. Dans ce sens, nous vous révélions que le milieu Neil El Aynaoui pourrait partir vers Monaco contre un peu plus de 15 millions d’euros.

Mais ce n’est pas le seul joueur concerné par un possible départ. Selon nos informations, Nampalys Mendy est également pisté par le Muaither SC. Le club qatari veut enrôler l’international sénégalais, mais souhaite le récupérer librement, espérant que le RC Lens le libère pour se séparer d’un salaire conséquent. De son côté, le club nordiste espère une vente pour renflouer ses caisses.