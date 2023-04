Ligue Europa Conférence : Bâle renverse l’OGC Nice et défiera la Fiorentina en demi-finale !

Rendez-vous décisif pour l’OGC Nice. Accroché (2-2) lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, les Aiglons accueillaient, ce jeudi à 21 heures, le FC Bâle, sixième de son championnat. Avec l’objectif de rejoindre les demi-finales de la compétition, les Azuréens, neuvièmes de Ligue 1 et incapables de remporter le moindre match depuis le 16 mars dernier, se présentaient en 3-5-2 avec Moffi, auteur d’un doublé face aux Suisses la semaine passée, et Laborde sur le front de l’attaque. De son côté, Heiko Vogel procédait, lui, à un seul petit changement dans son onze de départ. Le Canadien Liam Millar remplaçait le défenseur espagnol Sergio Lopez, suspendu.

La suite après cette publicité

Portés par Zeqiri et Amdouni en pointe, les Bâlois se retrouvaient, cependant, rapidement en difficulté dans ce choc. Pris par l’intensité niçoise, les Suisses étaient même à deux doigts de concéder l’ouverture du score dans les premiers instants. Servi en retrait par Moffi, Boudaoui concluait parfaitement du pied droit mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (6e). Ce n’était que partie remise… Dans la foulée, Laborde, décalé par Ramsey, se remettait sur son pied gauche avant de tromper Hitz d’une frappe limpide (1-0, 9e). En contrôle, Nice gérait son avance et virait en tête à la pause.

À lire

Nice-Bâle : la frustration de Gaetan Laborde après l’élimination

Jean-Kevin Augustin, facteur X des Bâlois !

Au retour des vestiaires, le Gym maintenait la pression et restait maître des débats. Accroché par Pelmard, Moffi pensait même obtenir un penalty mais après l’intervention de la VAR, l’arbitre de la rencontre, Serdar Gozubuyuk, ne bronchait pas (58e). Déterminés à l’idée de se mettre à l’abri, les Aiglons repartaient à l’attaque. Sur un centre de Bard, Laborde tentait alors un geste acrobatique du pied droit, comme Terem Moffi au match aller, mais sa reprise fuyait le cadre suisse (64e). Toujours en tête à l’aube du dernier quart d’heure, Nice contenait parfaitement les timides offensives bâloises.

La suite après cette publicité

Dos au mur, les visiteurs apportaient du sang neuf et Jean-Kévin Augustin faisait son apparition sur la pelouse, tout comme Riccardo Calafiori (72e). Malgré ces deux remplacements, le FC Bâle ne parvenait pas à déborder l’arrière-garde niçoise, appliquée. Rigoureux collectivement et portés par les entrées en jeu de Pépé, Rosario et Amraoui, les Aiglons pensaient tenir leur qualification mais c’était sans compter sur… Jean-Kevin Augustin. D’abord accroché par Boudaoui, l’ancien attaquant du PSG était tout proche d’obtenir un penalty (80e) avant d’être récompensé dans les derniers instants. Profitant d’une remise en retrait de Calafiori, le buteur de 25 ans trompait Schmeichel d’une puissante frappe du droit (1-1, 86e). Une réalisation tardive qui envoyait les deux formations en prolongation.

Sonnés après l’égalisation des Suisses, le Gym tentait bien de reprendre l’avantage mais se montrait de plus en plus friable défensivement. Sur un centre tendu de Dan Ndoye, Amdouni était d’ailleurs tout proche de donner l’avantage aux siens mais Rosario écartait le danger au dernier moment (97e). Sous pression, l’OGC Nice craquait finalement sur le corner suivant… D’abord dégagé par les Niçois, le ballon revenait dans les pieds de Darian Males qui adressait un centre parfait pour Kasim Adams. De la tête, le défenseur ghanéen trompait le dernier rempart azuréen et permettait à Bâle de renverser le cours de ce match (1-2, 98e). Si Brahimi, entré en jeu en fin de rencontre, trouvait la barre transversale de Hitz sur un superbe coup franc (108e), les Aiglons ne parvenaient finalement pas à faire leur retard… Une défaite cruelle (1-2, 3-4 sur la double confrontation) qui met fin au parcours européen du Gym, dernier représentant français. Le FC Bâle défiera la Fiorentina au tour suivant.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de l’OGC Nice

Le XI du FC Bâle