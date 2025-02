L’arbitre du choc OL-PSG s’en prend aussi à Pablo Longoria

Dirigeants, coachs, arbitres… Ce dimanche, ils ont été nombreux à réagir aux propos de Pablo Longoria suite au match entre l’Auxerre et l’OM, conclu par une défaite phocéenne 3-0. Le président de l’OM était allé jusqu’à évoquer le mot "corruption", et une plainte de la part du collectif arbitral serait en préparation. Eric Wattellier, qui va arbitrer le choc entre l’OL et le PSG ce dimanche, a pris la parole à ce sujet à son tour.

« On souhaitait intervenir pour apporter notre soutien à notre collègue Jérémy Stinat qui a quand même vécu une intrusion de son domicile suite au match. Certains propos peuvent avoir des conséquences. On est de tout coeur avec lui car il est profondément touché et tous les arbitres de Ligue 1 sont extrêmement solidaires. On a passé un cap avec le mot de corruption, qui est très fort, très grave et très scandaleux. Nous avons tous été choqués. On s’est réunis en visio ce matin et on a décidé de saisir le procureur pour déposer une plainte pour diffamation (…) Ce type de propos ne montre pas une belle image du football et retentit sur le foot amateur. (…) C’est triste, c’est dommage et tout le monde doit en prendre conscience et se ressaisir, travailler pour le football et l’intérêt général. Changer ma façon d’arbitrer ? Pas du tout. On va arbitrer un match de foot comme on le fait habituellement. On a eu la même préparation. Mais c’était important qu’on vienne porter certains messages. On nous dit parfois qu’on ne communique pas assez, donc voilà, on le fait. Je pense que c’est un moment important et on est extrêmement solidaires face à ce comportement inacceptable », a-t-il lancé à RMC Sport.