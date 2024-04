PSG : l’OL s’enflamme pour Bradley Barcola !

En un peu plus d’un an, Bradley Barcola (21 ans) a connu une ascension fulgurante. Proche de rejoindre Saint-Gall en Suisse au mercato d’hiver 2023, il était finalement resté à l’Olympique Lyonnais, où il a gagné à la sueur de son front sa place dans le onze de départ. Mais les Gones n’ont pu réellement profiter de lui que six mois puisqu’il a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier marché des transferts estival. Désiré par Luis Enrique, le jeune homme, représenté par Jorge Mendes, ce qui a facilité les échanges avec Paris et Luis Campos, s’est envolé pour la capitale. Ce qui a déçu de nombreux supporters de l’OL, qui l’ont pris en grippe.

Plusieurs l’ont d’ailleurs hué lors de sa venue au Groupama Stadium le 3 septembre dernier pour son premier match sous les couleurs franciliennes. Depuis, Barcola en a disputé d’autres. Devenu titulaire, il totalise 32 apparitions toutes compétitions confondues dont 20 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 7 assists. Au-delà des chiffres, le natif de Villeurbanne a également passé un cap et progressé, lui qui a réalisé une belle prestation face au FC Barcelone lors du 1/4 de finale retour de la Ligue des champions. Ce qu’il n’aurait pas pu faire en restant à Lyon cette saison. Le jeune homme a d’ailleurs avoué ne pas regretter son choix après le choc face aux Culés.

Pierre Sage n’est pas étonné

«Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris. Je n’ai pas eu de doutes sur mon choix, donc je suis vraiment content aujourd’hui et très fier d’être parisien et j’espère qu’on va aller le plus loin possible.» Forcément, ses déclarations ne sont pas passées inaperçues entre Rhône et Saône, où quelques supporters ont évoqué son départ et une certaine ingratitude envers son club formateur. Justement, à l’OL, on suit encore de près l’évolution de l’ancien de la maison. Questionné à son sujet en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match de Ligue 1 entre le PSG et l’OL, Pierre Sage n’a dit que du bien de Bradley Barcola.

«Je ne suis pas vraiment bluffé car même quand il jouait en réserve ici, il y a beaucoup de choses que j’appréciais chez lui. Il faisait preuve d’une forme d’intelligence dans la manière d’organiser son jeu par rapport au partenaire. Il a pu mettre ses qualités au service d’une équipe compétitive. J’espère pour lui qu’il sera récompensé sur cette fin de saison, sauf à une certaine date que l’on connaît tous.» Le coach lyonnais fait bien sûr référence à la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. En ce qui concerne le fait d’être récompensé, on peut penser qu’il évoque les divers titres (Ligue des champions, Ligue 1) mais aussi une possible sélection en équipe de France A pour l’Euro 2024. Ce n’est pas un secret, le staff des Bleus l’observe.

Caqueret évoque son évolution

Bref, tout semble sourire au Parisien, qui a reçu les compliments d’un ancien coéquipier. Un certain Maxence Caqueret. «C’est un joueur qui a énormément de talent et qui sait ce qu’il vaut. Je suis vraiment content pour lui car c’est un mec super. Je suis encore en contact avec lui. Je suis content qu’il puisse s’imposer dans un grand club comme ça. Après, j’espère qu’il sera un peu moins performant ce week-end et qu’on pourra gagner ce match (sourire) Je l’ai connu lors de ses premiers entraînements avec le groupe pro. C’est un joueur qui avait fait l’unanimité directement, malgré un faible temps de jeu. Il a su être patient et c’est tout à son honneur.»

Le milieu de 24 ans a d’ailleurs apprécié le match de Barcola mardi face aux Blaugranas. «Là où il a été fort mardi, c’est dans ses percussions. C’est quelque chose qu’il avait déjà ici, mais qu’il a dû perfectionner. Il est plutôt complet pour un ailier. Je suis content qu’il puisse se développer et je pense qu’il a encore une marge de progression pour être un joueur encore meilleur.» Dans son nouveau jardin parisien, Bradley Barcola aura l’occasion dimanche soir de montrer à son ancien club tous les progrès réalisés ces derniers mois.

