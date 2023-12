L’OL change totalement ses plans pour son futur coach !

Contre Lens, l’OL a montré son meilleur visage de la saison. Même si la défaite sur la pelouse de Bollaert a de quoi être frustrante, la prestation lyonnaise a de quoi rassurer pour la suite tant dans le jeu que dans l’état d’esprit. Même menés, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas abdiqué et sont revenus dans la rencontre. Alors que les Gones semblaient bridés et dans l’incompréhension sous Fabio Grosso, ces derniers ont semblé libérés sous la houlette de Pierre Sage qui n’avait pris contrôle du groupe que pendant 48 heures.

La suite après cette publicité

Forcément, la prestation intéressante de l’Olympique Lyonnais n’est pas passée inaperçu en interne et auprès des supporters. Alors que ces derniers se sont enflammés sur la prestation de leur équipe, plusieurs louanges ont été faites sur l’entraîneur intérimaire de 44 ans. L’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star ne devait initialement rester que pour deux matches avant qu’un vrai remplaçant à Fabio Grosso ne soit trouvé. En ce sens, plusieurs informations avancées par L’Equipe disaient que Jorge Sampaoli était en discussions avec les dirigeants rhodaniens. Ce dimanche soir, le quotidien français affirme qu’un revirement de situation serait à l’étude.

À lire

Jorge Sampaoli se rapproche grandement de l’OL !

Les dirigeants lyonnais flairent le bon coup Sage

En effet, alors qu’il pourrait finalement tenir sa place sur le banc lyonnais jusqu’à dimanche prochain contre Toulouse, Sage pourrait également rester plus longtemps à la tête des coéquipiers de Rayan Cherki. Développant un discours constructif qui a particulièrement plu à ses dirigeants, nos confrères affirment que ces derniers ne veulent absolument pas se précipiter afin de voir comment va se passer la suite avec Pierre Sage. Même s’ils recherchent toujours un successeur potentiel, les dossiers Sampaoli et Genesio, deux noms qui reviennent avec insistance entre Rhône et Saône, ont été mis en stand-by.

La suite après cette publicité

Le fantasme des dirigeants lyonnais serait alors de voir Pierre Sage se révéler encore plus afin de voir une belle promotion interne à l’image de ce qui avait pu être fait à Lens avec Franck Haise. Une chose est certaine, les prochaines rencontres s’annonceront capitales pour le transfuge de Lyon-La Duchère qui a mis pas mal de monde d’accord malgré la défaite à Lens. Reste à savoir si son discours novateur permettra toujours aux joueurs de l’OL de s’exprimer et pourquoi pas aller chercher deux victoires à la fin d’une semaine charnière avec le déplacement à Marseille mercredi et la réception de Toulouse dimanche.