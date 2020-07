Barça : Clément Lenglet touché à l'aine

Hécatombe chez les Français du Barça. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont blessés. Samuel Umtiti a été embêté toute la saison par une blessure au genou, ouvrant la porte à Clément Lenglet et lui permettant de s'imposer aux côtés de Gérard Piqué (28 titularisations cette saison en Liga). L'ancien Nancéien et Sévillan était proche d'une revalorisation de son contrat dans le club catalan.

Mais lors de la dernière rencontre de son équipe et une victoire face à Alavés (5-0), il est sorti juste après la mi-temps. Dans un communiqué, le Barça a annoncé une gêne à l'aine pour le défenseur central de 25 ans. La durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, mais le Français va subir un traitement dans les prochains jours.