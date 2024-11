Manchester City : gros rebondissement pour l’avenir d’Erling Haaland

Ces derniers mois - et ça sera aussi le cas pour ceux qui viennent - il a énormément été question de l’avenir d’Erling Haaland. L’attaquant norvégien, auteur de 15 réalisations en 15 rencontres toutes compétitions confondues en club cette saison, est effectivement de plus en plus annoncé partant. Avec, sans surprise, le Real Madrid et le FC Barcelone en grands favoris.

Et ce, en grosse partie parce qu’il y a cette fameuse clause libératoire, facilitant un possible départ envers tout gros club non-anglais. Et ce, alors que le Real Madrid semble clairement avoir besoin d’un vrai numéro 9, et que les Catalans pensent déjà à l’après-Lewandowski. Si on parlait d’une clause environnant les 200 millions d’euros, elle ne serait en réalité que de 70 millions d’euros selon Marca. Une bouchée de pain pour un joueur d’un tel niveau.

Un salaire historique

Seulement, on dirait bien que Blaugranas comme Merengues vont devoir se tourner vers d’autres pistes. Effectivement, le Daily Mirror nous indique que les dirigeants de Manchester City sont de plus en plus confiants quant à l’avenir d’Haaland à l’Etihad Stadium. Ils pensent qu’il va accepter de signer un nouveau contrat avec les Skyblues, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat anglais.

Les discussions entre les deux camps sont déjà en cours, et l’accord pourrait se conclure autour d’un salaire de 500.000 livres à la semaine, soit 600.000€ hebdomadaires. Du jamais vu en Angleterre. En plus de ce salaire revu à la hausse, Erling Haaland serait lié au club pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2029 donc. En voilà une bonne nouvelle pour les Cityzens, qui risquent déjà de voir Pep Guardiola plier bagages cet été…