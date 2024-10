Manchester City : Erling Haaland est disponible pour une bouchée de pain !

Ce jeudi, le Mirror a dévoilé une information plutôt étonnante concernant Erling Haaland. En effet, le tabloïd britannique a révélé que le Norvégien serait un "fardeau" dans le vestiaire de Manchester City. Dans le même temps, Sky Sports a indiqué qu’il souhaiterait rejoindre le Real Madrid, club qui est annoncé comme son principal prétendant depuis des années déjà.

Mais en fin d’après-midi, Marca a démenti ces informations et a précisé que l’attaquant n’avait jamais demandé à rejoindre la Casa Blanca. La publication madrilène a même ajouté que l’ancien joueur du Borussia Dortmund veut rester chez les Skyblues, avec lesquels il est en pourparlers pour prolonger son bail qui prend fin initialement en juin 2027. Erling Haaland, qui rêve de jouer un jour pour le Real Madrid, n’a donc aucune intention de plier bagage pour le moment. Il n’est pas encore prêt à franchir le cap.

L’article de Marca contient aussi une autre information de taille : la clause libératoire d’Erling Haaland ne serait en réalité que de 70 millions d’euros. Et donc loin des montants tutoyant les 200 millions d’euros comme on pouvait le penser jusqu’ici. Le buteur norvégien est donc disponible pour le prix pour lequel Manchester City l’avait acheté donc, à condition qu’il souhaite partir bien sûr.

Mais attention, cette clause n’est pas disponible pour tout le monde, comme on le savait déjà. Elle ne concerne pas les clubs de Premier League, et Liverpool, Chelsea ou Manchester United ne pourront pas arracher Haaland à leur rival pour une somme aussi dérisoire. En revanche, et jusqu’à preuve du contraire, le Real Madrid, le FC Barcelone ou le PSG pourraient la lever s’ils le souhaitent à l’avenir. Affaire à suivre…