OL : le post piquant de Julian Palmieri contre Anthony Lopes

Voilà une sortie médiatique clivante. Ce lundi soir, Anthony Lopes a vidé son sac sur sa situation spéciale à l’OL depuis le début de saison. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur formé au club rhodanien accepte mal son déclassement d’un rôle de titulaire à un statut de quatrième gardien. Une intervention à L’Equipe qui passe mal auprès de plusieurs supporters de l’OL qui n’aiment ni le timing ni le fond du message du gardien portugais. Et même si certains fans lyonnais continuent d’apporter leur soutien au natif de Givors, cette interview reste quand même mal perçue globalement.

Ce mardi, Julian Palmieri y est allé de son commentaire. L’ancien défenseur de Bastia, devenu consultant à l’issue de sa carrière, n’a pas hésité à fustiger l’attitude d’Anthony Lopes qu’il ne porte visiblement pas dans son cœur : «C’est vraiment à son image cette interview…On pouvait pas faire mieux…L’amour de l OL ? Mon cul…Le vestiaire était pourri à cause de lui et un autre joueur,l’autre joueur a réussi à changer, lui non. Je l’ai toujours dit.» Reste à savoir quelle sera la réaction de Lopes face à cette attaque.