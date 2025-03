L1 : DAZN annonce deux nouveaux consultants

Le coup d’envoi de la 25e journée de Ligue 1 sera donné ce soir avec la rencontre opposant Toulouse à Monaco. Et ce week-end, les abonnés de DAZN auront l’occasion de découvrir deux nouveaux visages. Le diffuseur de la Ligue 1 vient en effet d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux consultants : Gaël Clichy et Jimmy Cabot.

«DAZN renforce son équipe d’experts avec Gaël Clichy et Jimmy Cabot. Ancien international français, Gaël Clichy est vainqueur de la Premier League avec Arsenal (2004) et double champion d’Angleterre avec Manchester City (2012, 2014), passé également par Istanbul Basaksehir et le Servette Genève. Il apporte une expertise forgée par plus de 600 matchs professionnels et une riche expérience en compétitions européennes. Formé à Troyes avant de s’imposer en Ligue 1, Jimmy Cabot s’est révélé au FC Lorient (2016-2020) avant de confirmer son talent à Angers SCO (2020-2022), puis au RC Lens. Jimmy Cabot sera présent dimanche à 17 :00 sur le plateau de MultiZone», peut-on lire sur le communiqué.

