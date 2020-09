OL : tout est enfin bouclé pour le transfert de Bertrand Traoré à Aston Villa

Samedi, nous vous révélions l'existence d'une offre de 17 M€ de Aston Villa pour Bertrand Traoré. Une proposition alors refusée par le club rhodanien qui espérait récupérer 25 M€. Entre temps, une seconde offre est arrivée et a finalement contenté les deux clubs qui se sont mis d'accord depuis dimanche pour le transfert du numéro 10 de Lyon. Il fallait ensuite que le joueur se mette d'accord avec l'OL puisque quelques détails restaient encore en suspens.

En cause, un différend entre l'international burkinabé de 25 ans et le club rhodanien. Mais ce lundi matin, tout s'est arrangé et l'ancien joueur de Chelsea va bel et bien pouvoir retourner en Angleterre. Selon nos informations, le joueur est attendu dans les prochaines heures à Birmingham pour régler les formalités liées au permis de travail. Si tout va bien, le joueur pourrait s'engager avec Aston Villa dès mercredi et enchaîner avec sa présentation. Une page se tourne pour le joueur, qui n'avait plus d'avenir à Lyon, mais aussi pour l'OL qui va récupérer quasiment 20 M€ dans l'opération et faire ainsi une jolie plus-value sur le transfert.