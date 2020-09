L'OL refuse une offre de 17 M€ pour Bertrand Traoré

Décidément, l'Olympique Lyonnais risque de perdre de nombreux joueurs dans les prochains jours. On le sait, des joueurs comme Memphis Depay, Jason Denayer ou Houssem Aouar sont suivis par des cadors européens. Jeff Reine-Adélaïde a lui publiquement communiqué sur ses intentions de partir, et le Stade Rennais se serait déjà positionné. Dans un entretien accordé au pays, le Burkinabé Bertrand Traoré avait lui aussi ouvert la porte à un départ de l'Olympique Lyonnais.

« Maintenant, il me reste deux années de contrat (juin 2022). J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer », avait lancé le virevoltant ailier de 25 ans. Et ça tombe bien, le joueur a une belle cote outre-Manche. Sur Foot Mercato, nous vous avons ainsi dévoilé de nombreuses informations sur l'ancien de l'Ajax, pour qui une offre de Fulham est arrivée récemment sur le bureau rhodanien début septembre.

Aston Villa pousse fort

Et selon nos informations, l'état-major lyonnais a reçu une nouvelle proposition d'un club anglais. Il s'agit d'Aston Villa, qui a mis un montant de 17 millions d'euros sur la table, en plus de divers bonus. L'OL a cependant refusé cette offre officielle des Villains pour celui qui a délivré 3 passes décisives et inscrit un but en 23 rencontres de championnat de France la saison dernière.

Toujours selon nos informations, le club de la capitale des Gaules demanderait 25 millions d'euros pour le Burkinabé. On rappelle qu'en plus de Fulham et d'Aston Villa, d'autres clubs anglais comme Newcastle et Crystal Palace sont toujours particulièrement intéressés par sa patte gauche, ses qualités physiques et ses talents de dribbleur. Affaire à suivre, mais on dirait bien que ça va continuer de bouger pour Traoré dans les prochains jours.