L’OL a reçu une première offre anglaise pour Bertrand Traoré

Début août, on apprenait que l'Olympique Lyonnais souhaitait se séparer de plusieurs joueurs d'ici la fin du mercato : Kenny Tete (24 ans), Youssouf Koné (25 ans) et Bertrand Traoré (24 ans). Depuis, c'était silence radio. Mais ces dernières heures, certains dossiers se débloquent quelque peu à commencer par celui de l’attaquant burkinabé. Comme révélé par Sky Sports, Fulham est très intéressé. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Tout juste prolongé sur le banc des Cottagers (2023), Scott Parker tient en plus haute estime l’attaquant lyonnais et a déjà une petite idée de comment l'utiliser et lui redonner confiance, chose que n’est visiblement pas arrivé à faire Rudi Garcia depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Preuve de l’intérêt concret vis-à-vis de l’Étalon, le club londonien, très friand de joueurs ayant évolué en France (souvenez-vous l'été 2018, avec les arrivées de Jean-Michael Seri, Maxime Le Marchand et Franck Zambo-Anguissa) a formulé une première offre ferme à l’OL. Selon nos informations, celle-ci est très loin de ce qu’attend le septuple champion de France, à savoir 25 M€.

Fulham a fait une offre, Brighton y pense, Newcastle, Everton et Crystal Palace à l'affût

Reste que le profil de Bertrand Traoré, auteur de 4 buts toutes compétitions confondues la saison passée avec les Gones, dont un but important en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne en phase de poules, est très apprécié en Premier League. Brighton est lui aussi très intéressé, mais n’a pas encore formulé d’offre. Quant à Newcastle, Everton et Crystal Palace (qui pourrait passer à l’action en cas de départ de Wilfried Zaha), ces derniers préfèrent se donner du temps. Enfin, comme nous l’a confié une source proche des Foxes, Leicester n’est plus dans le coup.

De son côté, Bertrand Traoré attend patiemment que la situation se décante et ne relâche pas ses efforts à l'entraînement. Pas vraiment dans les petits papiers de Rudi Garcia, le finaliste de la Ligue Europa avec l’Ajax Amsterdam s’est fait une raison et entrevoit de plus en plus un avenir loin du Groupama Stadium, avec comme point de chute espéré : l’autre côté de la Manche. Reste désormais à savoir si l’OL saura revoir à la baisse ses espérances, pour un joueur recruté 9 M€ il y a de cela trois saisons.