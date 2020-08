L'OL cherche à caser 3 indésirables

L'Olympique Lyonnais joue son destin ce vendredi soir sur la pelouse de la Juventus pour le compte des 8es de finale retours de Ligue des Champions. Vainqueur à l'aller (1-0), le club cher à Jean-Michel Aulas doit absolument se qualifier pour continuer à croire en ses chances d'être européen la saison prochaine. Un rendez-vous forcément très important qui occupe l'esprit de tous les Gones. Mais le mercato n'est jamais bien loin.

Ainsi, L'Équipe nous apprend que le directeur sportif de l'OL Juninho souhaite caser 3 joueurs en priorité cet été : Bertrand Traoré (24 ans), Kenny Tete (24 ans) et Youssouf Koné (25 ans). Le Burkinabé, héros malheureux de la séance de tirs au but de la finale de Coupe de la Ligue contre le Paris SG, ne sera pas retenu malgré un contrat courant jusqu'en juin 2022. Toute offre supérieure à 15 M€ sera même étudiée avec sérieux par la direction rhodanienne, explique le quotidien sportif.

3 partants désignés

Proche de l'ancien de Chelsea dans le vestiaire lyonnais (ils se sont côtoyés à l'Ajax en 2016/17), le Néerlandais souhaite lui plier bagage. Le latéral droit, lassé d'être derrière Léo Dubois et Rafael dans la hiérarchie, dispose d'un salaire imposant et les pensionnaires du Groupama Stadium ne s'opposent pas à son départ, à un an de la fin de son bail. Bien au contraire. À Mino Raiola, son agent, de satisfaire les deux parties.

Enfin, le Malien, arrivé il y a un an en provenance de Lille, sort d'un exercice particulier, entre blessures et concurrence accrue. Dans l'esprit de Rudi Garcia, il n'est pas indispensable. Et s'il lui reste encore quatre années de contrat (2024), des agents ont été mandatés pour lui trouver un point de chute, en prêt voire en transfert. Si on ajoute les bons de sortie accordés à Houssem Aouar (22 ans) et Moussa Dembélé (24 ans) en cas de belles offres, le mercato de l'OL promet d'être très agité.