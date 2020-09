Bertrand Traoré ouvre la porte à un départ de l'OL

Le mercato de l'Olympique Lyonnais est agité ces derniers jours, entre les dossiers Memphis Depay, Houssem Aouar, Jason Denayer et Jeff Reine-Adélaïde et même le départ surprise de Marçal à Wolverhampton et l'intérêt pour Myron Boadu (AZ). Annoncé sur la liste des transferts, Bertrand Traoré (25 ans) attend lui aussi de savoir quel sort lui sera réservé cet été. L'attaquant burkinabé, présent à Ouagadougou pour parrainer un tournoi, est sorti du silence dans les colonnes du média local L'Étalon pour évoquer sa situation.

«Maintenant, il me reste deux années de contrat (juin 2022). J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer», a expliqué le natif de Bobo-Dioulasso, pas utilisé durant le Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne et lors du premier match de la saison en Ligue 1, évoquant sa relation avec son entraîneur Rudi Garcia.

Il ne veut plus perdre de temps

«Quand le coach est arrivé, dès le début les choses étaient claires. Il m’a mis deux matches de suite sur le banc. Le troisième match, j’étais dans les tribunes. Je ne dirais pas que le message était très clair, mais il était assez clair. Il a ses préférences, il fait ses choix. Je respecte, je travaille. J’essaie de donner le maximum de moi-même et on verra ce qui va se passer. Mais, c’est des choses qui arrivent dans la vie d’un footballeur», a-t-il lâché. Approché concrètement par Fulham selon nos informations, l'Étalon reste donc ouvert à toutes les possibilités.

«On dit que Bertrand a des envies de départ. On dit que Lyon ne veut plus garder Bertrand, que Bertrand est indésirable à Lyon… Mais le plus important pour moi, c’est de rester concentré sur ce que je fais. C’est vrai qu’il y a des intérêts. Alors que quand il y a des intérêts tu ne peux pas décider de rejoindre un club comme ça. Il y a des procédures. Il y a tout un staff derrière. Il faut étudier les intérêts (proposition, ndlr), voir comment tu te sens. (...) Si je dois prendre une décision, je la prendrai en connaissance de cause et en fonction de ce qu’on me propose», a-t-il conclu. C'est dit.