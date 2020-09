OL : le Napoli piste Jason Denayer

L'Olympique Lyonnais va-t-il encore perdre un élément important ? Alors que sont attendus les départs de Memphis Depay (au FC Barcelone ?) et éventuellement d'Houssem Aouar, le club rhodanien pourrait également perdre l'un de ses défenseurs centraux. Depuis son arrivée, Jason Denayer s'est fait une place de patron et l'international belge pourrait aller voir ailleurs avant la fin du mercato estival.

Selon les informations en provenance du média belge Heut Nieuwsblad, le Napoli serait très intéressé par le profil du Diable Rouge de 25 ans (sous contrat jusqu'en 2022). Il viendrait uniquement en cas de départ de Kalidou Koulibaly. L'international sénégalais fait partie aussi des hommes qui devraient animer ce marché des transferts pour le moment bien atone. Nous vous révélions d'ailleurs très récemment que Manchester City allait rencontrer Naples pour le défenseur.

Naples doit attendre

Seulement, il faut savoir si Lyon est vendeur. Et cette fois, la question n'est pas vite répondue. En effet, l'OL a déjà prévu certains départs, on pense notamment aux noms susmentionnés et éventuellement à Moussa Dembélé même si la vente de Depay pourrait lui offrir plus de temps sur le terrain. Il faudra ensuite savoir à combien l'OL estime son défenseur central et le club hexagonal n'a pas l'habitude de brader ses éléments.

Toutefois, le Napoli a déjà lâché plus de 60 millions d'euros pour Victor Osimhen et pour le moment ne peut pas gaspiller plus d'argent. Toutefois, si Koulibaly était amené à changer de club, la donne changerait. En effet, le Sénégalais fait partie des joueurs qui pourraient rapporter gros au club d'Aurelio de Laurentiis. Reste maintenant à connaître les intentions de l'OL et surtout, de Jason Denayer.