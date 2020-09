Fernando Marçal quitte l'OL pour Wolverhampton

Joueur de l'Olympique Lyonnais depuis trois ans et pouvant aussi bien évoluer latéral gauche qu'en défense centrale, Fernando Marçal (31 ans) est arrivé au bout de son aventure avec les Gones. Le Brésilien qui a atteint avec la formation rhodanienne la demi-finale de la dernière Ligue des Champions vient de rejoindre Wolverhampton contre un chèque de 2 millions d'euros.

«A 31 ans et à un an de la fin de son contrat à l’OL, Fernando Marçal a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant le club de Premier League anglaise. L’Olympique Lyonnais le remercie pour son investissement lors de ses trois saisons passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite à Wolverhampton» a annoncé l'OL dans un communiqué. En 75 matches avec Lyon, il a délivré cinq passes décisives mais n'a jamais marqué le moindre but.