L'OL se renseigne sur Myron Boadu !

« Ce n'est pas prévu de faire partir Houssem (Aouar), Memphis (Depay) et Moussa (Dembélé) en même temps. Si ça arrivait, on irait chercher des joueurs de même niveau sur le marché. » Jeudi, Juninho, le directeur sportif de l'OL, mettait les choses au point concernant le départ possible des joueurs courtisés sur le mercato. Il a surtout glissé la phrase sur « les joueurs de même niveau » que l'OL irait chercher.

La suite après cette publicité

Dans le cas d'un départ de Moussa Dembélé, l'Olympique Lyonnais a en effet déjà coché le nom d'un potentiel successeur. Selon nos informations, le club rhodanien a pris des renseignements sur l'attaquant néerlandais de l'AZ Alkmaar Myron Boadu. Ce dernier a pris son envol la saison passée en Eredivisie, en terminant avec 14 buts en 24 matches de championnat (arrêté mi-mars à cause de l'épidémie de coronavirus). Pas mal pour un attaquant de 19 ans qui a aussi marqué les esprits en Ligue Europa.

Boadu, un attaquant qui a la cote

Au total, Boadu a achevé la saison 2019-2020 avec 18 buts et 8 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues en club. Ce qui en fait un élément très courtisé sur le marché des transferts. En effet, le FC Barcelone, Arsenal, la Juventus, l'AS Roma, le Séville FC et l'AC Milan ont été répertoriés sur la liste des prétendants. Selon nos informations, l'OL en fait désormais partie et se prépare à agir en cas de départ de Dembélé.

Considéré comme le futur élément fort de la sélection néerlandaise (il compte déjà 1 sélection) avec Donyell Malen, Boadu sait qu'il a beaucoup de monde à ses pieds sur ce mercato estival. En attendant, il a déjà repris le chemin des terrains, avec un premier tour préliminaire de Ligue des Champions disputé face au Viktoria Plzen (victoire 3-1). L'AZ ne laissera pas filer facilement son meilleur buteur, après avoir fait jeu égal avec l'Ajax Amsterdam la saison passée.