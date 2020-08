Mercato : Séville concurrence Barcelone et Arsenal pour Myron Boadu

La suite après cette publicité

Grand espoir de l'AZ Alkmaar, avec qui il a tenu la dragée haute à l'Ajax Amsterdam en Eredivisie cette saison, Myron Boadu (19 ans) attise les convoitises. Suivi par le FC Barcelone, il est aussi dans le viseur d'Arsenal, la Juventus, l'AS Roma et l'AC Milan.

D'après les dernières informations d'Estadio Deportivo, l'international néerlandais (1 cape et 1 but) plaît beaucoup au Séville FC. Monchi, le directeur sportif des Andalous, le suit de près et aimerait le récupérer. Si le prix demandé s'annonce élevé et que la concurrence sera rude, le Séville FC n'a pas encore dit son dernier mot.