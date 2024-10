OM : Adrien Rabiot a déjà mis tout le monde d’accord !

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Un choc au sommet entre l’actuel leader du championnat de France et le troisième. «C’est un match que tout le monde attend. Pas seulement les supporteurs, mais nous aussi dans le vestiaire. Quand on joue à l’OM, il faut savoir que c’est un club qui est différent des autres», confiait d’ailleurs Roberto De Zerbi en conférence de presse. Une affiche ô combien attendue donc mais également spéciale pour certains joueurs, à commencer par Adrien Rabiot.

Arrivé dans la cité phocéenne au cours du mois de septembre dernier, le milieu de terrain de 29 ans s’apprête, en effet, à retrouver son ancien club. Des retrouvailles qui seront logiquement scrutées de près, bien que les supporters parisiens n’auront pas la possibilité de se déplacer dans le sud de la France. Qu’importe. En attendant ce match de gala, l’international français (48 sélections, 4 buts) poursuit, lui, son intégration du côté de l’OM. Des premiers pas qui semblent d’ailleurs particulièrement positifs à en croire les propos tenus par Roberto De Zerbi.

Le vestiaire de l’OM est déjà conquis

«Il a bien fait de choisir l’OM, évidemment. C’est toujours mieux d’avoir un joueur comme Adrien Rabiot dans votre équipe, pas comme adversaire. Il a 30 ans, il sait jouer ce genre de matchs. Il faut qu’il soit tranquille. Mais j’aime bien avoir des joueurs motivés, qui ont un peu le sang chaud», déclarait, en ce sens, l’ancien coach de Brighton en conférence de presse. Quelques minutes plus tôt, c’est Leonardo Balerdi qui vantait les mérites de son nouveau partenaire. «Adrien Rabiot est un joueur exceptionnel. Tu vois tout de suite son aisance technique. Mais dans les vestiaires, c’est un leader aussi. Il fait passer les bons messages avant de rentrer sur le terrain et c’est très important pour nous».

Pouvant compter sur le soutien indéfectible du vestiaire marseillais avant de croiser le fer avec le PSG, Rabiot va de son côté tenter d’apporter toute sa science du jeu et son expérience dans un match où la gestion des émotions et les détails font souvent le résultat final. Entré en jeu contre Strasbourg et Angers avant de disputer 90 minutes face à Montpellier, le numéro 25 phocéen pourrait, par ailleurs, profiter de cette affiche de prestige pour ouvrir son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Et peu sont ceux à avoir imaginé qu’un jour Rabiot pourrait célébrer face aux Parisiens à l’Orange Vélodrome…

