ASSE : la short-list des Verts pour le remplaçant de Claude Puel

La suite après cette publicité

La défaite de trop. Opposée au Stade Rennais dimanche après-midi au Stade Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne a complètement sombré en encaissant une gifle 5-0 ! Déjà menacé depuis plusieurs semaines, Claude Puel a donc pris la porte quelques heures plus tard, les Verts publiant un communiqué pour l'expliquer : «ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle.»

Il faut dire que depuis son arrivée sur le banc stéphanois en octobre 2019, le technicien aujourd'hui âgée de 60 ans n'a pas vraiment connu de grandes choses. Tout avait pourtant bien commencé avec, à l'époque, un succès dans le derby contre l'OL (1-0). Mais aujourd'hui, le bilan de Claude Puel est catastrophique : 75 matches en championnat, 20 victoires, 20 nuls, 35 défaites, pour 1,07 point pris en moyenne. Les dirigeants de l'ASSE en avaient certainement marre et ont donc décidé de dire stop. Mais qui va le remplacer ?

Dupraz pour un autre exploit maintien ?

A l'heure où le club pointe à une inquiétante vingtième place avec seulement deux succès en 17 matches, l'ASSE va devoir s'activer pour trouver son successeur. Et trois noms se dégagent. Ce dimanche, nous vous annoncions en exclusivité que Jean-Louis Gasset était dans les petits papiers de l'AS Saint-Etienne, deux ans après son départ du banc stéphanois. Mais ce n'est pas tout. D'après les informations de L'Equipe, les dirigeants des Verts songent aussi à ramener Pascal Dupraz sur le banc. Ce dernier est libre depuis la fin de son aventure au SM Caen la saison passée, et il avait fait des miracles avec le Toulouse FC en 2015-2016 pour sauver le club.

Enfin, dernier nom qui sort du chapeau : David Guion. Le technicien français âgé de 54 ans a déjà connu la maison ASSE en 2008 en étant adjoint. Derrière, il a notamment poursuivi sa carrière de coach au Stade de Reims, qu'il a quitté en mai dernier. Trois entraîneurs libres comme l'air, une seule place. L'AS Saint-Etienne est en plein réflexion et il va falloir faire vite car un match à... Reims arrive, avant une rencontre de Coupe de France face à Lyon La Duchère et un autre match de Ligue 1 contre le FC Nantes, avant la trêve hivernale qui fera le plus grand bien à Saint-Etienne.