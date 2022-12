Argentine - Australie : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Les Pays-Bas attendent leur adversaire en quart de finale de ce Mondial 2022 ! Il s'agira du vainqueur de cet Argentine-Australie, disputé à 20h, du côté du Ahmad bin Ali Stadium d'Al Rayyan (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Première du groupe C, après avoir débuté sa campagne par une défaite retentissante face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine devra se méfier de Socceroos qui ont devancé Tunisiens et Danois pour finir deuxièmes d'un groupe D dominé par la France.

Pour ce match, Lionel Scaloni s'appuie sur l'ossature du onze vainqueur de la Pologne. Un 4-4-2, avec Emiliano Martinez au but, protégé par Molina, Romero, Otamendi et Acuna. De Paul est accompagné par les joueurs de ballon Fernandez et Mac Allister. En l'absence de Di Maria, Papu Gomez est choisi pour évoluer sur l'aile. Devant, Alvarez est reconduit aux côtés de Messi. En face, Graham Arnold fait confiance aux vainqueurs du Danemark, à une différence près. Un 4-4-2 solide, avec Ryan au but. en défense, Degenek, Souttar, Rowles et Behich sont titularisés. Leckie, Mooy, Irvine et Baccus (nouveauté) forment la ligne médiane. Devant, le duo Duke-McGree est reconduit.

Les compositions d'équipes :

Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuña - Papu Gomez, de Paul, Fernandez, Mac Allister - Alvarez, Messi

Australie : Ryan - Degenek, Souttar, Rowles, Behich - Leckie, Mooy, Irvine, Baccus - McGree, Duke

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.