CdM 2022 : les Pays-Bas viennent à bout des États-Unis et se qualifient pour les quarts de finale

La phase de poules de la Coupe du Monde au Qatar s'est à peine terminée que nous avons droit aux matches à élimination directe, avec le premier huitième de finale entre les Pays-Bas, leader de la poule A et les États-Unis, dauphin du groupe B derrière l'Angleterre, qui jouera le Sénégal plus tard dans la soirée de dimanche (20 heures, match à suivre sur notre live commenté). Les Oranje, absents de l'édition 2018, avaient à cœur de réitérer leurs derniers parcours en Coupe du Monde, avec un dernier carré en 2014 et une défaite en finale en 2010. De son côté, la Team USA, également privée du dernier Mondial, réalisait déjà un parcours semblable à ses deux dernières participations mais espérait éviter une sortie prématurée de la compétition.

Pour ce faire, Gregg Berhalter faisait confiance à son leader offensif Christian Pulisic sur le couloir gauche aux côtés de Jesus Ferreira, qui disputait ses premières minutes en Coupe du Monde, et le Lillois Timothy Weah. Du côté de Louis van Gaal, le sélectionneur batave retrouvait Memphis Depay et Cody Gakpo pour son duo d'attaque, accompagnés de Klaassen en numéro 10, tandis que Virgil van Dijk accompagnait Jurrien Timber et Nathan Aké dans la défense à trois. Dès le début de la rencontre, les États-Unis mettaient rapidement la pression sur leur adversaire de l'après-midi dans le jeu. La première occasion de l'entame de match était à mettre à leur crédit, par l'intermédiaire de Pulisic, dont la frappe pied gauche était captée par Andries Noppert (3e).

Dumfries est passé par là

Néanmoins, à la suite d'un superbe mouvement collectif (20 passes avant le but selon Opta), Depay débloquait la marque sur le centre parfait de Denzel Dumfries derrière le point de penalty, qu'il reprenait de l'intérieur du pied pour tromper Matt Turner (1-0, 10e). Le rythme de la première période se calmait au fil du temps, avec peu d'offensives des deux côtés, avant que les Oranje ne se réveillent au meilleur des moments, après une frappe dangereuse de Weah avant le temps additionnel (43e). Encore bien présent et remuant sur son couloir droit, Dumfries, dans un même scénario de l'ouverture du score, trouvait Daley Blind dans la surface pour crucifier le portier adverse (2-0, 45+1e) pour confirmer l'avantage au score et permettre à Louis van Gaal de revenir dans les couloirs du Khalifa International Stadium avec deux buts d'avance.

Au retour des vestiaires, Gakpo se muait en dernier défenseur pour dévier la tentative de Zimmerman à la suite d'un corner, sauvant le ballon sur sa ligne (49e). Derrière, Matt Turner gardait comme il pouvait ses coéquipiers dans le match, mettant en échec des Néerlandais avec de bien meilleures intentions offensives au début du second acte (50e, 62e, 71e, 75e). De quoi redonner un peu d'espoir à la Team USA, qui réduisait la marque sur le centre de Pulisic de manière peu académique (2-1, 76e). Ce premier but motivait les supporters américains, qui poussaient leurs joueurs dans un temps fort étasunien dans la dernière demi-heure. Mais Dumfries douchait les hommes de Gregg Berhalter en fin de rencontre grâce à Blind, qui servait Dumfries au second poteau pour trouver le chemin des filets et sécurisait un peu plus la qualification pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Malgré six minutes de temps additionnel, les Pays-Bas gardent leur avantage de deux buts face aux États-Unis et joueront donc le vainqueur d'Argentine-Australie, prévu ce samedi soir à 20 heures.