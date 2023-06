Les franches confidences d’Adil Rami sur sa rupture avec Pamela Anderson

La suite après cette publicité

Arrivant en fin de contrat avec l’ES Troyes AC avec qui il a été relégué, Adil Rami se rapproche doucement mais sûrement de la fin de sa carrière. Désormais âgé de 37 ans, le défenseur central sacré Champion du monde en 2018 était d’ailleurs à l’époque en couple avec la star américaine Pamela Anderson. Une relation de près d’un an qui s’est terminée sur de graves accusations de la part de l’actrice. «Je me sens utilisée. Trahie et blessée. Mais j’aurais dû m’y connaître. La jalousie. La torture émotionnelle et physique. Tout cela était un miroir de ses propres actions» avait-elle déclaré à l’époque sur Instagram.

Quatre ans après, l’ancien de Lille, de Milan, de l’OM ou encore de Séville est revenu sur cette séparation pour Pure People : «à l’époque, plus maintenant, j’aurais aimé avoir une discussion, peut-être six mois ou un an après, pour parler de ça, mais aujourd’hui, elle fait son petit livre, son petit bout de chemin. Je ne peux pas lui en vouloir, je ne lui veux pas de mal, mais par contre, elle, elle m’a fait du mal. Elle m’a fait beaucoup de mal en faisant ça. Ce qu’elle a fait m’a profondément blessé, mais je me dis qu’avec le temps tout se sait et aujourd’hui je suis bien, donc c’est le plus important.»

