Jérôme Rothen démolit Kylian Mbappé

Kylian Mbappé prend encore cher. Désigné par la presse espagnole comme l’un des responsables des débâcles du Real Madrid face au Barça et l’AC Milan, la star tricolore n’est pas non plus épargnée en France. Ce mercredi, c’est Jérôme Rothen qui a remis une pièce dans la machine en lui jetant la pierre. «C’est la recrue phare de l’été. Le Real a tout gagné la saison dernière, avec un collectif et des joueurs qui sortaient leurs tripes sur le terrain. Malheureusement, j’ai l’impression que tout ça a disparu. Kylian cristallise tout ça. Sa présence fait déjouer certains, d’autres ont changé de position ou ne jouent plus», a-t-il lâché dans Rothen s’enflamme, avant de poursuivre.

«Il n’est pas au rendez-vous. Il n’y a pas d’amélioration dans le contenu. Il y a un temps d’adaptation, mais quand tu es dans les meilleurs joueurs du monde, ça doit se faire vite. On est en novembre, et pour l’instant on est plutôt sur une régression. Il est responsable. Je trouve que c’est de pire en pire dans ses déplacements au poste de 9. Il fait des choses qui sont à l’inverse de ce que le jeu réclame. Ça entraîne une guerre des égos dans le vestiaire. Mbappé est plus un poids qu’autre chose, c’est le responsable numéro un du mauvais début de saison du Real. »