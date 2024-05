Jorge Mendes cherche un nouveau club à Joao Félix

Prêté cette saison au FC Barcelone, Joao Félix ne restera pas chez les Blaugrana. Même si les Catalans souhaitent le conserver une saison supplémentaire en prêt, l’Atlético de Madrid, le joueur de 24 ans et son agent, Jorge Mendes, ont indiqué que ce n’était pas une solution possible. Comme relayé par Sport, l’agent portugais dispose de plusieurs offres pour accueillir l’attaquant, sélectionné avec le Portugal pour l’Euro. L’occasion pour lui de briller aux yeux des dirigeants de sa future équipe.

Jorge Mendes souhaite lui trouver un point de chute rapidement, et va se réunir avec le Barça et l’Atletico pour discuter des options envisageables pour le contrat de Joao Félix. De leur côté, les Colchoneros ne comptent pas brader leur attaquant, et si aucune offre n’est à la hauteur, il restera dans la capitale espagnole.