Le Real Madrid chasse un attaquant star à 70 M€

Le Real Madrid joue gros ce soir. En effet, les Madrilènes se déplacent au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone en 1/2 finale retour de la Coupe du Roi. Battus 1 à 0 au stade Santiago-Bernabéu à l’aller, les hommes de Carlo Ancelotti devront faire un résultat pour aller en finale et tenter de remporter ce trophée. Toujours en lice en Champions League, les Merengues, qui affronteront Chelsea en 1/4 de finale, sont distancés en Liga. Depuis plusieurs semaines, les têtes pensantes du club réfléchissent à la manière d’améliorer cet effectif où se mêlent joueurs d’expérience et jeunes talents.

Et les dirigeants estiment qu’il faudra recruter un attaquant pour faire progresser la formation espagnole. L’été dernier déjà, ils avaient pour ambition de mettre la main sur un élément offensif, à savoir Kylian Mbappé. Mais le Français a préféré prolonger au Paris Saint-Germain. Derrière, le club de la capitale ibérique n’a pas acheté d’attaquant. Ce, alors que Luka Jovic est parti à la Fiorentina et que Borja Mayoral, un temps annoncé de retour, a finalement été transféré à Getafe. Mariano Diaz, qui n’entre pas dans les plans du club, est resté et compte au final pour du beurre puisqu’il n’est pratiquement pas utilisé.

Madrid veut du sang neuf

Durant l’été, le Real Madrid a envisagé l’idée de faire d’Eden Hazard la doublure de Karim Benzema. Mais cela n’a pas duré longtemps. Et c’est souvent Rodrygo qui remplace le Nueve quand il est absent. Et il l’a pas mal été cette saison, lui qui a enchaîné les pépins physiques. Pour cette raison mais aussi parce que KB9 (35 ans) vieillit et s’approche de la fin de son contrat (il devrait prolonger jusqu’en 2024, ndlr), les Merengues cherchent à recruter. En 2024, ils vont accueillir Endrick et certainement une grande star (Mbappé ou Haaland). Pour cet été, les patrons du Real hésitaient entre un joueur d’appoint ou une star. C’est visiblement la deuxième option qu’ils ont choisi d’explorer.

En effet, Defensa Central et le Corriere della Serra expliquent que les Madrilènes craquent vraiment sur Rafal Leão. Un joueur dont le nom a déjà été lié au club vainqueur de la Liga et de la C1 en 2022. Cette fois-ci, Florentino Pérez et les décideurs espagnols ont décidé de valider cette piste qu’il juge abordable alors que le marché explose. Un montant de 70 millions d’euros, ce qui est tout de même une somme importante, sera nécessaire pour le déloger de Milan. Mais à Madrid, on est prêt à faire des efforts pour un joueur vedette qui a des qualités de buteur et qui est très rapide. Son âge et aussi son expérience plaisent. Madrid en a donc fait une priorité cet été. Mais les Rossoneri, qui discutent prolongation avec Leão (sous contrat jusqu’en 2024), auront leur mot à dire.