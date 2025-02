Ligue 1 : avec un triplé de Dembélé, le PSG s’offre le scalp de Brest avant leurs retrouvailles en LdC

Voilà une affiche que l’on va beaucoup voir lors des prochaines semaines. Ce samedi, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Stade Bretois pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Une affiche qui sera également au programme des play-offs de Ligue des Champions dans quelques semaines. En attendant, ce match faisait office de répétition générale avec des Ty-Zefs en forme en 2025 et en opération reconquête en Ligue 1. De son côté, Luis Enrique a aligné son équipe-type pour permettre à son équipe d’asseoir sa domination dans l’élite. D’entrée, les Parisiens se sont montrés les plus menaçants. Sûrs de leurs forces après leur belle victoire à Stuttgart en milieu de semaine en Ligue des Champions, les coéquipiers de Bradley Barcola ont allumé la première mèche quand l’ancien Lyonnais a servi Dembélé pour la première frappe du match (5e). Finalement, les deux équipes se sont rendus coup pour coup avec des Brestois qui ont également mis Gianluigi Donnarumma à contribution à plusieurs reprises (9e, 18e). Mais voilà, face à un PSG dangereux, il ne faut pas rater ce genre d’opportunités. Dans l’autre sens, Bradley Barcola, qui a touché le poteau quelques minutes avant (19e), a déposé Lala avant de servir Dembélé face au but vide. L’ancien du Barça ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (0-1, 29e). Auteurs d’une belle première période, les Parisiens ont pu compter sur un Donnarumma consciencieux (31e, 38e) pour rentrer aux vestiaires avec un avantage au tableau d’affichage. En seconde période, Brest est clairement revenu avec le couteau entre les dents. Conscients qu’un coup était possible ce samedi, les Bretons ont mis plus d’entrain dans leurs offensives et l’égalisation est rapidement arrivée.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 19 +32 14 5 0 49 17 2 Marseille 37 19 +17 11 4 4 40 23 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 4 Nice 33 19 +13 9 6 4 38 25 5 Lens 33 20 +7 9 6 5 25 18 6 Lille 32 19 +10 8 8 3 29 19 7 Lyon 30 19 +7 8 6 5 30 23 8 Brest 28 19 -2 9 1 9 29 31 Voir le classement complet

Sur un mauvais dégagement de la défense parisienne, Romain Del Castillo était à l’affût pour envoyer une frappe enroulée imparable afin de remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 50e). Dès lors, le match est passé dans un autre stade entre deux équipes qui n’ont plus calculé et qui ont négocié chaque attaque dans le but de faire du mal à la défense adverse. Et quand Barcola était encore trop gentil dans sa frappe (54e), Ousmane Dembélé montrait plus de sang-froid. Opportuniste après un joli travail de Kvaratskhelia qui s’est frayé un chemin jusqu’à la surface, le joueur formé à Rennes a doublé la mise en ne laissant aucune chance à Bizot (1-2, 57e). En pétard, le natif de Vernon était encore à la conclusion d’une superbe action du PSG pour s’offrir son deuxième triplé en trois jours après celui inscrit à Stuttgart (1-3, 62e). Alors que plus d’une équipe aurait pu être sonnée, les hommes d’Eric Roy sont repartis à l’abordage, faisant honneur à leur surnom cet après-midi. Vindicatifs, les Pirates parvenaient même à réduire la marque après un exploit individuel de Ludovic Ajorque (2-3, 71e). Mais voilà, malgré ses nombreuses occasions pour revenir dans la partie, le SB29 s’est heurté au réalisme froid des Parisiens qui ont entériné leur victoire en fin de match grâce au super-sub Gonçalo Ramos (2-4, 89e). Le Portugais s’est même offert le doublé en fin de match (2-5, 90+5e). Avec ce succès spectaculaire, le PSG prend encore plus le large en tête du classement et prend provisoirement 13 points d’avance sur son dauphin, l’OM. Auteur d’une superbe rencontre dans le jeu et dans l’état d’esprit, Brest peut avoir des regrets mais sait désormais quels ingrédients mettre pour ses prochaines confrontations face au PSG en Ligue des Champions.