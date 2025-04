MU-OL : le bouleversant cri du cœur de Moussa Niakhaté

En zone mixte après le match face à Manchester United, Moussa Niakhaté était abattu. Le défenseur était KO debout après la défaite des siens à Old Trafford après un match épique. Mais l’ancien de Nottingham Forest a réussi à trouver ses mots par la suite, lui qui a tenu à faire passer un message à ses coéquipiers.

«Je ne sais pas si l’expulsion de Corentin Tolisso change des choses mais en tout cas, on a tout donné. Sincèrement, on n’a rien lâché. C’était un match fou. Je crois qu’il y a des scènes du match que j’ai dû oublier mais je pense que c’était un match incroyable à regarder. On va dire qu’à chaud c’est compliqué de dire certaines choses. Je suis fier d’être un joueur de l’Olympique Lyonnais, du caractère qu’on a mis. On a tout donné. On a pris trois buts en très peu de temps. Même à dix, on ne doit pas faire ça. On a tout donné, pour nous, pour le club, pour les supporters, pour le football français. Je pense qu’on ne doit pas avoir honte ce soir (hier). Je suis fier de jouer pour ce club et de tous les gars qui composent ce vestiaire.» L’OL appréciera.