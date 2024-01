Mercato PSG : l’AS Roma ouvre la porte à un départ de Diego Llorente

Après avoir officialisé Lucas Beraldo et en attendant la très probable arrivée de Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain continue de suivre avec attention le marché des transferts. Dans cette optique, les hautes sphères parisiennes n’ont jamais caché leur intention de renforcer leur secteur défensif. Si la piste menant à Dayot Upamecano semble compromise, un autre dossier a, en ce sens, était ouvert : Diego Llorente. Âgé de 30 ans et sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, le défenseur central espagnol est prêté à l’AS Roma depuis janvier 2023.

Si nous vous révélions dernièrement un intérêt des champions de France en titre, nous pouvons désormais vous informer que le clan de l’ancien pensionnaire de la Real Sociedad pousse désormais pour casser son prêt chez les Giallorossi. D’après nos indiscrétions, le club italien n’est pas contre cette option mais veut d’abord trouver un remplaçant low-cost. De son côté, Leeds ne devrait pas s’opposer à une telle issue. Titularisé à 16 reprises en Serie A depuis le début de la saison, Diego Llorente est lui toujours aussi déterminé à l’idée de rejoindre les Rouge et Bleu, à l’heure où José Mourinho n’est, lui non plus, pas contre l’idée de s’en séparer dès cet hiver.

International espagnol, l’homme aux 10 sélections avec la Roja connaît bien Luis Enrique, actuellement sur le banc francilien. Un élément qui pourrait s’avérer décisif dans les prochaines heures, d’autant plus que l’ancien coach du Barça apprécie particulièrement son profil. Formé au Real Madrid avant d’être prêté à Malaga, le solide droitier d’1m86 avait finalement rejoint les rangs de la Real Sociedad, futur adversaire du PSG sur la scène européenne, en juillet 2017.

Après trois saisons passées au sein du club basque, Llorente s’était alors engagé avec Leeds United contre un chèque de 20 millions d’euros. Prêté à la Roma en janvier 2023, celui qui dispose, aujourd’hui, d’une valeur marchande estimée à 8 millions d’euros (selon le site spécialisé Transfermarkt) pourrait donc s’offrir un nouveau challenge. Cette fois-ci dans l’Hexagone et plus précisément au sein du collectif prestigieux dirigé par Luis Enrique…