Le PSG fonce sur Diego Llorente

Le Paris Saint-Germain pensait vivre un mercato calme. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient bouclé les arrivées de Lucas Beraldo, venu compenser l’absence longue durée de Presnel Kimpembe, et de Gabriel Moscardo. Mais les champions de France ont eu la poisse en ce début d’année 2024. En effet, Moscardo a annoncé sa blessure le 31 décembre dernier. Le PSG n’a pas remis en question son transfert, mais ne l’a pas officiellement annoncé alors que le jeune homme de 18 ans sera absent trois mois. Un autre milieu de terrain, un peu plus expérimenté, pourrait donc débarquer durant ce mois de janvier.

Luis Campos et ses équipes vont aussi devoir dénicher un défenseur central supplémentaire à la suite de la blessure de Milan Skriniar. Ce dernier a été opéré avec succès hier et manquera plusieurs mois de compétition. Pour le remplacer, le PSG est donc déjà à l’affût pour trouver la perle rare. Selon nos informations, le club de la capitale regarde d’ailleurs du côté l’AS Roma où évolue un certain Diego Llorente. Âgé de 30 ans, l’Espagnol lié à Leeds jusqu’en 2026 est prêté aux Giallorossi depuis janvier 2023. Sous les ordres de José Mourinho, l’ancien pensionnaire de la Real Sociedad a été titularisé à 16 reprises en Serie A cette saison.

Paris a aussi tenté Upamecano

Cependant, le Special One ne serait pas contre l’idée de s’en séparer dès cet hiver. De plus, il convient de rappeler que Llorente est un élément que connaît bien Luis Enrique puisque le coach du PSG l’a eu sous ses ordres lorsqu’il était le boss de la Roja. Le coach parisien a d’ailleurs validé son profil. Il s’agit en tout cas de la piste la plus chaude du moment, même si nous pouvons également vous affirmer qu’une autre option plus sexy a été étudiée. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient coché le nom de Dayot Upamecano et avaient même approché le Français né en 98. Mais cette piste menant au défenseur du Bayern Munich est très compliquée. Comme Joshua Kimmich, qui a lui aussi été contacté par Paris en ce mois de janvier, un départ de Dayot Upamecano cet hiver est quasiment impossible.

En effet, le Bayern Munich, qui a des soucis dans ce secteur de jeu et qui veut d’ailleurs recruter un joueur en plus cet hiver, ne lâchera pas son joueur. Un dossier très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Luis Campos a donc choisi de se rabattre sur Diego Llorente. Ce qui est sûr, c’est que l’écurie française s’active en coulisses pour offrir à Luis Enrique une recrue défensive le plus vite possible, puisque des échéances très importantes arrivent prochainement avec la Ligue des Champions. D’ailleurs, le Portugais serait également bien avancé dans le recrutement d’un défenseur droit capable de remplacer Nordi Mukiele si ce dernier venait à plier bagage.