Vitor Bruno remplace Sergio Conceição à Porto

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille, Sergio Conceição a été libéré de ses fonctions d’entraîneur en début de semaine par le FC Porto. Ce jeudi, le club qui a terminé à la troisième place du championnat portugais a dévoilé l’identité de son successeur : Vitor Bruno. Ancien adjoint de Sergio Conceição, le technicien de 41 ans officiera dans la peau du numéro 1 jusqu’en juin 2026.

«L’entraîneur de 41 ans a signé un contrat de deux ans, jusqu’en 2026. Vítor Bruno est le nouvel entraîneur du FC Porto. L’homme de 41 ans a signé un contrat valable jusqu’en 2026 avec le club qu’il représente depuis 2017 et sera présenté en exclusivité aux médias ce vendredi à 15 heures dans la tribune présidentielle de l’Estádio do Dragão. Né à Coimbra, le nouvel homme à la tête de l’équipe première est arrivé à Invicta pour accompagner Sergio Conceição en tant qu’entraîneur adjoint et c’est dans ce rôle qu’il a aidé le club à remporter trois championnats nationaux, quatre Coupes du Portugal, trois Supercoupes et une Coupe de la Ligue au cours des sept dernières années», peut-on lire au sein du communiqué officiel du FC Porto.