Sérgio Conceição quitte le FC Porto

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Sérgio Conceição restait de plus en plus incertain sur le banc de Porto. Le technicien de 49 ans, en poste depuis juin 2017 chez les Dragons, était pressenti pour un départ à la fin de la saison actuelle. Et ce mardi matin, le troisième du dernier Championnat du Portugal a annoncé qu’il quittait le club.

«En ce qui concerne l’accord de prolongation du contrat de travail pour quatre années supplémentaires, qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2024, l’entraîneur a annoncé publiquement aujourd’hui qu’il y mettait fin unilatéralement, en vertu de l’option qui lui a été accordée conformément aux clauses respectives. La relation de travail entre les parties prendra donc fin le 30 juin 2024. Cette résiliation n’implique le paiement d’aucune somme par le FC Porto», précise le club. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite l’enrôler pour la saison prochaine.