Real Madrid : deux courtisans XXL chassent Aurélien Tchouameni

11 juin 2022. Le Real Madrid officialise la signature d’Aurélien Tchouameni pour six saisons. Acheté pour près de 100 millions d’euros (bonus compris), le Français a rapidement donné satisfaction. Ses premiers mois dans la capitale ibérique ont été très prometteurs. Le milieu tricolore avait même réussi à faire oublier le départ du taulier Casemiro. Mais tout a basculé après le Mondial 2022, que l’ancien joueur de Monaco a disputé avec les Bleus en tant que titulaire.

Une première année mitigée

De retour à Madrid, Tchouameni (23 ans) a vite été blessé. Il a surtout été moins impressionnant une fois sur le terrain, lui qui a pris place sur le banc bien plus souvent. Après les éloges, l’international tricolore a dû composer avec les critiques durant la deuxième partie de la saison 2022-23. Un exercice qu’il a achevé avec un bilan de 50 matches toutes compétitions confondues, dont 33 en tant que titulaire (0 but, 4 assists).

Après une saison mitigée, le Français va être attendu au tournant. À moins qu’il décide de changer d’air. AS révèle que Liverpool est revenu à la charge pour Aurélien Tchouameni. Les Reds étaient déjà très intéressés il y a un an à l’idée de le recruter. En concurrence avec le PSG et le Real Madrid, les Anglais se sont fait devancer par les Merengues. Mais ils n’ont jamais oublié le milieu de terrain.

Liverpool revient à la charge mais…

D’autant qu’avec Jordan Henderson et Fabinho qui pourraient rejoindre l’Arabie saoudite, sans compter éventuellement Thiago Alcantara qui a été mis sur le marché, Liverpool veut se renforcer dans ce secteur de jeu. Et le joueur madrilène plaît toujours autant aux Anglais. Mais ils ne sont pas les seuls à être sur le coup. Sport1 révèle que Thomas Tuchel a fait du Français sa priorité dans l’entrejeu. Il est en haut de la liste de TT du Bayern Munich, qui ont déjà eu des échanges avec le joueur.

Tchouameni aurait d’ailleurs questionné un coéquipier de l’équipe de France sur le club bavarois. Ce qui laisse supposer qu’il n’est pas indifférent à cette approche, lui qui attend d’avoir des garanties sur son temps de jeu à Madrid. En Espagne, le son de cloche est différent puisqu’on assure là-bas qu’Aurélien Tchouameni veut rester et s’imposer cette saison. De plus, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne sont pas vendeurs. Carlo Ancelotti, qui envisage d’aligner un milieu à 4 avec Tchouameni, Valverde, Camavinga et Bellingham; a déclaré qu’il comptait sur lui. Florentino Pérez croit aussi en lui. La suite au prochain épisode…