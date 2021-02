OM - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un choc toujours très attendu, surtout depuis quelques années, où la rivalité entre les Marseillais et les Lyonnais semble avoir pris une autre dimension. Sur la pelouse du Vélodrome, l'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais pour ce dernier match de la 27e journée de Ligue 1, que vous pourrez suivre en direct à 21h sur Foot Mercato. Mais les enjeux pour les deux équipes sont bien différents. L'OM, septième, se doit par exemple de gagner pour s'accrocher au wagon européen.

Pour l'OL, c'est du titre qu'il s'agit. En cas de succès, les Rhodaniens repasseraient devant le PSG, et joueront après le LOSC, ayant donc la possibilité de revenir sur les Nordistes en fonction du résultat de ces derniers face à Strasbourg à 17h. Les troupes de Rudi Garcia sont en tout cas très performantes loin de chez elles cette saison, avec une seule défaite et une série en cours de trois victoires. Le dernier choc entre les deux équipes s'était conclu sur un 1-1, en championnat, à Lyon, en octobre dernier.

Très peu d'absents pour ce choc

Pour cette affiche succulente, Nasser Larguet, qui vit ses derniers instants sur le banc phocéen, doit faire sans Rongier, Sakai et Benedetto, suspendus. Mandanda défendra les cages, protégé par Nagatomo, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et Lirola. Devant ce quatuor, on retrouvera Kamara et Gueye. Derrière Milik, qui sera la référence offensive pour ses débuts en tant que titulaire au Vélodrome, on aura une ligne de trois composée de Germain, Payet et Thauvin.

Rudi Garcia lui n'a aucune absence à déplorer. L'ancien coach marseillais va donc sortir un onze de gala, avec Lopes dans les buts, puis une ligne défensive composée de Cornet, Denayer, Marcelo et Dubois. Le trio du milieu sera composé de Mendes, Aouar et Paqueta, alors que Toko-Ekambi, Depay et Kadewere auront pour mission de faire mal à la défense marseillaise.