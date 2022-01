OL - ASSE : la réaction à chaud de Paul Bernardoni

L'AS Saint-Etienne s'est inclinée ce vendredi soir dans le derby face à l'OL (0-1). Une courte défaite retardée jusqu'au bout par un Paul Bernardoni des grands soirs. L'ancien gardien de Angers a été héroïque dans cette rencontre. Et malgré cette nouvelle défaite, il croit fermement au maintien de son équipe. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au micro de Prime Video à la fin du match.

La suite après cette publicité

«C'est un sacré challenge, mais c'est hyper motivant. Je suis rentré dans le vestiaire tout à l'heure je leur ai dit : "les gars, c'est sûr que l'on va se maintenir". C'est obligé. Un club comme ça ne peut pas descendre en Ligue 2. Quand je vois la mentalité des mecs... Quand je suis arrivé, je me disais qu'ils allaient être imprégnés par la situation, mais pas du tout. Ils s'arrachent. Alors, oui, on rate notre première mi-temps, mais après, je n'ai pas vu un mec lâcher dans la seconde période. Ça prouve que les mecs sont forts et qu'ils sont là. Alors évidemment, c'est compliqué, ça fait six mois que ça dure. Mais c'est ce qu'on essaye de transmettre. On y croit et ça va le faire.»