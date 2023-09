FC Barcelone : les confidences enjouées de Joao Felix sur ses premiers pas

La suite après cette publicité

Après un été passé dans le loft de l’Atlético Madrid, Joao Felix a été prêté au FC Barcelone dans les dernières minutes du mercato estival. Une délivrance pour le Portugais qui a clamé tout au long de l’été son amour pour le club catalan. Ce lundi, le Portugal a infligé une correction historique face au Luxembourg (9-0). Entré en jeu en deuxième période, le joueur formé à Benfica a inscrit le neuvième but portugais en toute fin de rencontre (88e). Après la rencontre, l’attaquant de 23 ans a été interrogé par Sport. Le média catalan lui a d’ailleurs demandé à quel poste il souhaitait évoluer sous les ordres de Xavi : «Je me sens bien, confiant. Physiquement aussi, même si je n’ai pas joué beaucoup de minutes ces derniers temps. Je suis prêt à arriver à Barcelone et à commencer fort. Je veux travailler pour aider l’équipe. (…) Je me sens à l’aise sur l’aile gauche. J’y joue depuis un certain temps et je pense que c’est là que Xavi aime le plus me placer.»

Interrogé ensuite sur ses premiers pas à Barcelone, Joao Felix a confié vivre un conte de fées depuis quelques jours avec les supporters catalans et ses nouveaux coéquipiers : «j’ai toujours dit que je voulais jouer là-bas et c’est peut-être pour cela qu’ils m’aiment tant. Le groupe m’a très bien accueilli. L’équipe est jeune, je suis donc très à l’aise. Il y a un très bon groupe qui veut gagner.» Justement, remporter des titres semble être son leitmotiv comme il l’a confié à nos confrères ibériques : «bien sûr, la Ligue des champions est un véritable objectif. Tous les titres que nous allons disputer sont un objectif, mais nous avançons pas à pas et calmement.» Reste à savoir si Joao Felix saura mener sa nouvelle équipe vers la victoire dans les prochains mois.