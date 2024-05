Barça : la surprenante piste pour l’adjoint d’Hansi Flick

Ce n’est qu’une question de jours avant que le FC Barcelone n’officialise l’arrivée d’Hansi Flick au poste d’entraîneur. L’Allemand va prendre la place de Xavi sur le banc. Le club se penche désormais sur le dossier de son adjoint, qui ferait le lien entre le vestiaire et lui. Un adjoint qui parlerait allemand et espagnol donc, comme l’indique AS. Dans cette optique, le directeur sportif du Barça, Deco, a coché plusieurs noms : Thiago Alcántara, Marc Bartra et Javi Martínez.

La suite après cette publicité

Le premier semble avoir les faveurs de la direction et a déjà été contacté. Le milieu de 33 ans n’a pas pris sa retraite sportive, lui qui va quitter Liverpool à l’issue de son bail dans quelques semaines. Thiago a joué sous les ordres de Flick au Bayern et parle bien les deux langues grâce à son passage au Bayern Munich (2013-2020). En revanche, AS ajoute que le club s’est montré pessimiste sur cette piste lorsque le Barça a été contacté.