Maroc : après une CAN ratée, Walid Regragui et les Lions de l’Atlas retrouvent des couleurs

La déception a mis du temps à s’estomper du côté des supporters marocains. Après une Coupe du monde 2022 historique au Qatar et cette demi-finale, le Maroc espérait enfin glaner une Coupe d’Afrique en janvier dernier (la dernière date de 1976). Mais encore une fois, la sélection de Walid Regragui a déçu et a été éliminée dès les 8es de finale de la compétition. Un résultat décevant surtout avec la génération XXL a disposition du sélectionneur marocain. Et s’il avait dans un premier temps annoncé qu’il allait quitter le Maroc s’il n’atteignait pas le dernier carré de la compétition, Regragui a finalement décidé de rester à la tête de l’équipe.

Mais il fallait reconstruire une équipe qui n’a pas su assurer l’essentiel. Et le premier chantier était d’écarter certains cadres décevants (Selim Amallah) puis d’introduire les nouvelles têtes de la sélection, à savoir Brahim Diaz et Eliesse Ben Seghir. Après une trêve de mars peu rassurante avec un niveau de jeu très faible face l’Angola (1-0) et la Mauritanie (0-0), le Maroc était très attendu lors de ces qualifications au Mondial 2026. Dans un groupe inédit avec 5 équipes (Erythrée a déclaré forfait), les Lions de l’Atlas avaient débuté avec une victoire face à la Tanzanie en novembre dernier. Il fallait poursuivre face à la Zambie et au Congo. Sur le papier, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont fait le job lors du premier match face à la Zambie (2-1) mais dans le contenu cela a encore une fois été décevant.

Une victoire rassurante mais…

Alors forcement, avant d’aborder cette deuxième rencontre face au Congo, Walid Regragui, critiqué pour sa tactique, était sous pression. Mais finalement, sans trembler, le Maroc a étrillé une équipe faible équipe congolaise (6-0 avec notamment un triplé d’Ayoub El Kaabi). «On fait 6 sur 6 lors de cette trêve (ndlr : 3 victoires sur 3 possibles, seule équipe africaine dans ce cas de figure). On peut remercier les joueurs car ils étaient vraiment fatigués. La saison a été longue. On est premier du groupe et on a un gros goal average. (…) Il y a du travail, il ne faut pas s’enflammer, mais ce qui m’a plu, c’est l’état d’esprit de l’équipe aujourd’hui. Bien sûr que des joueurs ont marqué des points, mais il faut aussi prendre en compte la forme du moment. On a des confirmations pour le futur et bien sûr que certains dans ma tête sont dans le onze titulaire», a confié Walid Regragui après la rencontre.

Grâce à cette nouvelle victoire, le Maroc, en tête de son groupe, est bien parti pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde. Et en tant que pays organisateur de la prochaine CAN 2025, le Maroc est officiellement qualifié et pourra désormais s’occuper de trouver des automatismes lors des prochaines trêves internationales. Walid Regragui a donc gagné un peu de répit grâce à cette large victoire. Mais le chemin est encore long et ce résultat ne doit pas masquer les soucis encore visibles de la sélection marocaine. Désormais, pour la FRMF, les yeux sont rivés sur les Jeux Olympiques avec la possibilité de voir peut-être Achraf Hakimi représenter sa nation à Paris.