L'auteur du tacle assassin sur Lionel Messi demande pardon

On joue la 30e minute de Venezuela-Argentine, quand Lionel Messi crochète Adrian Martinez, juste avant que ce dernier ne balance ses crampons sur le genou gauche de la Pulga. L'image est affreuse et l'inquiétude s'empare alors du monde du ballon rond. Dans quel état est Messi ? Logiquement, Martinez laisse ses partenaires à dix, exclu. Le tacle fait alors le tour du monde, notamment sur les réseaux sociaux.

C'est également sur ce médium que le défenseur central de 28 ans s'est exprimé : « aujourd'hui, je n'ai pas de mots. Ceux qui me connaissent savent que je n'irai jamais à l'encontre de l'intégrité physique d'un collègue. Je veux juste m'excuser auprès du staff technique, de mes coéquipiers et de tous les fans de Vinotinto (la sélection) qui nous soutiennent du fond du cœur. J'aime mon pays et je prends mes responsabilités. »